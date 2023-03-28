Жан Беленюк поділився своїми думками щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі. Олімпійський чемпіон не може втямити, якими мотивами керується Міжнародний олімпійський комітет.

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Стандартні брехуни

Жан Беленюк розповів, що Росія як завжди діє за подійними стандартами. Спершу кричучи, що спорт та політика – це різні речі, а згодом використовуючи своїх спортсменів, як інструмент для пропаганди.

Це маніпулятивні скидання таких країн, як Росія, що спорт повинен бути поза політикою, але якраз вони найбільше використовують своїх спортсменів для просування політичних наративів і політичної пропаганди. Про те, які вони сильні, які вони не переможні, але це повна маячня,

– запевняє Беленюк.

Олімпійський чемпіон не розуміє, чому МОК змінив свою думку щодо участь росіян та білорусів на міжнародній арені. До того ж, Беленюк впевнений, що жоден українець не має і крихітного бажання виступати пліч-о-пліч з спортсменами з країни-агресора та її поплічниці. а тим більше тиснути руки, або разом стояти на п'єдесталі пошани.

Багато не публічних комунікацій відбувається всередині цієї організації і це нормально. Ми усі розуміємо, що у цьому і полягає дипломатія. Ми не розуміємо, якою базою вони обґрунтовують це своє рішення. Війна як була, так і є. Українці як гинуть на полі бою, так і продовжують це робити, тому невідомо, до чого це Бажання стояти на одному п’єдесталі, тиснути руки і змагатися на одних змаганнях з росіянами немає у жодного спортсмена з української збірної команди. Це я точно заявляю. Я спілкуюся зі спортсменами і усі вони проти цього,

– розповів Беленюк.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.