Українські легкоатлети здобули дві медалі на змаганнях у Чехії

Змагання у чеській Остраві закінчились дуже вдало для українців. Одразу дві нагороди здобули Вікторія Ткачук та Данило Даниленко.

Першою серед українських легкоатлетів на старт вийшла Вікторія Ткачук. Титулована легкоатлетка вже у своєму першому забігу тріумфувала з новим особистим рекордом. Фінішну лінію українка у бігу на 400 метрів перетнула з часом 52,39 секунди, пише 24 канал.

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Легкоатлетичний сезон для України розпочався дуже вдало

Вона перше за три роки змагалась у цій дисципліні на офіційному старті. Та одразу принесла собі третю сходинку. На жаль, перемогти Ткачук не вдалось, але "бронза" теж гарний результат на старті сезону.

У результаті двох забігів Вікторія стала третьою. Українська легкоатлетка поступилась переможниці змагань в Остраві Ліке Клавер із Нідерландів – 51 секунда та чешці Ладі Вондровій – 51,57 секунди.

У новому сезоні Ткачук працює під керівництвом Лорана Меулі – особистого тренера нестримної бігунки на 400 метрів із бар'єрами з Нідерландів Фемке Бол. Раніше Вікторія тренувалась із Массімо Матроне.

Щодо чоловічого забігу на 400 метрів, то тут Данило Даниленко показав другий результат з часом 46,46 секунд. Українець поступився лише нідерландцю Ісаї Боерсу, результат якого склад 46,36 секунди.

Третім став чех Матей Крішек – 46,49 секунди.

Даниленко вдалось не лише завоювати "срібло", а й переплюнути свій рекорд із бігу на 400 метрів у приміщенні.

А ось у чоловічому забігу на 400 метрів Данилові Даниленку взагалі вдалося показати другий найкращий результат в історії України – 46.46 секунди.

Інший український легкоатлет Сергій Нікіфоров зупинився у кроці від п'єдесталу зі стрибків у довжину. Сергій показав 7,62 метра. Сім сантиметрів віддалили українця від "бронзи" змагань у Чехії. Станіслав Коваленко став лише восьмим у бігу (6,71 секунди).