Жахлива трагедія в Сальвадорі: в результаті тисняви на стадіоні є загиблі та сотні поранених

Під час футбольного матчу в столиці Сальвадору виникла масова тиснява, яка призвела до жахливих наслідків. Футболісти команд допомагали вболівальникам врятуватися.

Цієї ночі на стадіоні "Монументаль Естадіо Кускатлан" повинен був відбутися чвертьфінальний матч сальвадорської ліги між командами Альянц та ФАС. Інцидент стався у столиці держави – Сан-Сальвадорі.

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Трагедія на головній арені Сальвадору

Внаслідок тисняви, яка виникла на стадіоні, загинули 12 осіб, а сотні людей були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Серед загиблих та постраждалих є діти.

В результаті матч було скасовано. Гравці футбольних команд допомагали вболівальникам вибратися з-під тисняви.

Футболісти допомагали рятувати фанів / twitter.com/eybonluis

У поліції та прокуратурі заявили, що розпочали розслідування трагедії у взаємодії з обома клубами. Однією з причин тисняви стало те, що фанати збили вхідні ворота на стадіон, що спровокувало тисняву, яка призвела до тяжких наслідків.

Відео, як вболівальники намагаються потрапити на стадіон

Федерація футболу Сальвадору підтвердила скасування матчів, запланованих на неділю, 21 травня, призупинивши на цей час весь футбол на національному рівні.

Фотографії з місця подій / соцмережі ITR Oficial

До слова. Стадіон "Монументаль Естадіо Кускатлан", який вміщує понад 40 000 глядачів і був урочисто відкритий у 1976 році, є місцем, де зазвичай грає команда Сальвадору. Там вони зіграли внічию 1:1 проти збірної США у відбірковому матчі ЧС-2022 .