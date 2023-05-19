Обидва матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій не обійшлись без неприємних випадків. Якщо у матчі Фіорентини у фаната "фіалок" під час зустрічі зупинилось серце, то у поєдинку АЗ – Вест Хем скандальний епізод стався після фінального свистка.

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Хотіли побити рідних Вест Хема

Вест Хем у двох матчах впорався з АЗ – 2:1 та 0:1. Єдиний та у підсумку переможний м'яч у другій зустрічі у складі "молотобійців" забив Пабло Форнальс аж на четвертій компенсованій до матчу хвилині.

Після фінального свистка футболіст англійського клубу прямо на полі відсвяткували свій вихід у фінал Ліги конференцій, де зіграють проти Фіорентини.

Але у той момент рівень емоцій зашкалював аж ніяк не на полі, а на трибунах стадіону "АФАС". Розлючені фанати АЗ у балаклавах вирішила продертись до зони, де за матчем стежили рідній та друзі футболістів та тренерського штабу Вест Хема.



Фани АЗ атакували трибуну рідних Вест Хема / Фото Sky Sports

Порушники пролізли крізь огорожу та атакували ложу з близькими людьми суперника. Це напад побачили футболісти Вест Хема та кинулись на трибуни, аби захистити своїх фанатів та рідних, серед яких був 85-річний батько головного тренера "молотобійців" Девіда Моєса.

Гравцям вдалось затримати фанатів суперника до того, як у зону прибігли стюарди та правоохоронці, які через декілька хвилин відновили порядок на трибуні.

Уболівальники АЗ дико поводилися після вильоту їх команди із Ліги конференцій. Така поведінка фанатів не гідна такого великого клубу.

Зверніть увагу! Фінал Ліги конференцій Фіорентина – Вест Хем відбудеться 7 червня у чеській Празі.