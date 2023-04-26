На публічних слуханнях Парламентської асамблеї Ради Європи розглянули питання повернення росіян у міжнародний спорт, місяць тому рекомендоване Міжнародним олімпійським комітетом. Слово на себе взяв і президент ПАРЄ.

Варте уваги Мінмолодьспорту пояснило, за яких умов українські спортсмени можуть змагатись проти росіян

Не можуть залишитись непокараними

Тіні Кокс вніс певні роз'яснення в роботу ПАРЄ. Президент асамблеї розповів, що питання участі спортсменів з країни-агресора та її поплічниці – дуже важливе. Все через те, що представництво росіян та білорусів на міжнародних змаганнях може сміло використовуватись в цілях пропаганди владою цих країн.

Дехто може подумати, що це дивно витрачати час нашої асамблеї на обговорення питань спорту в той момент, коли в Європі йде війна, а народ України щодня страждає і гине через російську агресію. Рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх 2024 року в Парижі в умовах широкомасштабної війни Росії проти України багатьма вважається таким, що не лише суперечитиме місії олімпізму сприяти миру, а натомість розширить можливості та слугуватиме пропагандистським цілям агресора,

– вважає президент ПАРЄ

Також Тіні Кокс додав, що участь спортсменів з країни-агресора та її поплічниці на сіжнародній арені увесь цивілізований світ не може сприйняти як належне. Людство не повинне закривати очі на злодіяння, які коять ці країни на території України.

Для багатьох участь російських спортсменів, значна кількість яких є членами російських збройних сил або спецслужб, є абсолютно немислимою і неприйнятною. Зважаючи на трагічну втрату тисяч українських життів, серйозні воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також біль і страждання, які ця агресія продовжує спричиняти щодня,

– розповів президент ПАРЄ

Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно заяви МОК