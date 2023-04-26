На публичных слушаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы был рассмотрен вопрос возвращения россиян в международный спорт, месяц назад рекомендованный Международным олимпийским комитетом. Слово взял на себя и президент ПАСЕ.

Достойно внимания Минмолодежьспорта объяснило, при каких условиях украинские спортсмены могут соревноваться против россиян

Не могут остаться безнаказанными

Тини Кокс внес определенные разъяснения в работу ПАСЕ. Президент ассамблеи рассказал, что вопрос участия спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы очень важен. Все потому, что представительство россиян и белорусов на международных соревнованиях может смело использоваться в целях пропаганды властями этих стран.

Некоторые могут подумать, что это странно тратить время нашей ассамблеи на обсуждение вопросов спорта в тот момент, когда в Европе идет война, а народ Украины ежедневно страдает и погибает из-за российской агрессии. Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже в условиях широкомасштабной войны России против Украины многими считается не только противоречащим миссии олимпизма содействовать миру, но и расширит возможности и служит пропагандистским целям агрессора,

– считает президент ПАСЕ

Также Тини Кокс добавил, что участие спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы на международной арене весь цивилизованный мир не может воспринять как должное. Человечество не должно закрывать глаза на злодеяния, совершаемые этими странами на территории Украины.

Для многих участие российских спортсменов, значительное количество которых являются членами российских вооруженных сил или спецслужб, абсолютно немыслимо и неприемлемо. Учитывая трагическую потерю тысяч украинских жизней, серьезные военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также боль и страдания, которые эта агрессия продолжает вызывать каждый день,

– рассказал президент ПАСЕ

Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно заявлению МОК