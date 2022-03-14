Тимощук любить гроші

Досвідчений журналіст досить чітко пояснив причину мовчання ексфутболіста збірної.

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Щодо Тимощука. Його громадська позиція мені по барабану. Тим більше, що, за моїми уявленнями, у Тимощука просто не може бути жодної позиції. Його цікавлять лише і виключно гроші. Це була оцінна думка, а ось вам історія,

– почав Уткін.

Уткін розповів про те, як Анатолій Тимощук запросив на матч Зеніт – Баварія квитки, які потім продавалися спекулянтами.

"Як ви пам’ятаєте, Зеніт восьмого року виграв Кубок УЄФА. І у півфіналі грав із Баварією. Матч у відповідь проходив на Петровському. Ажіотаж був убивчим. Усі хотіли потрапити! А гравці можуть взяти квитки для друзів. Це проста практика.

І Тимощук запросив для друзів чи 50, чи 70 квитків. Брехати не стану, давно було, але головне, що всі отетеріли. Так ось квитки, запрошені Тимощуком, продавалися спекулянтами. Толік просто розжився на халяву", – сказав коментатор.