Цікаво, що на офіційних сайтах турецького колективу гуляла інформація, що Полуяну в клуб переходити заборонила ФВУ. Федерація ж спростовує цю "качку" та зазначає, що на вибір волейболіста ніхто не впливав.

Варте уваги Поза межами здорового глузду: Росія та Білорусь отримали запрошення на участь в Азійських іграх

Недружелюбність українця

Тимофій збирався перейти у Хекімоглу по завершенню контракту з китайським Баодіном. Турки вже домовились про трансфер українця, але Полуян в останній момент відмовився від угоди. Все через те, що за Хекімоглу виступає ворожий росіянин Алєксєй Налобін.

Однак, представники Хекімоглу переконували Полуяна, що росіянин найближчим часом покине їхню команду. Українець таки погодився долучитись до клубу, але по приїзду в розташування команди зауважив, що Налобін ще є частиною колективу і не збирається його покидати. Після цього Полуян таки остаточно розірвав угоду з турками.

Хекімоглу спочатку вимагав сплати відступних в розмірі 10 тисяч євро, але згодом сторонам вдалось розійтись цивілізовано. Полуян уже віднайшов собі новий клуб у тій ж самій Туреччині. Українець виступатиме за одного з лідерів чемпіонату Аккус.