Російського бійця MMA ледь не до смерті нокаутували за 73 секунди в чемпіонському бою: відео

У фіналі гран-прі в легкій вазі ONE Championship TNT II російський боєць Тимофій Настюхін (14-5) технічним нокаутом в першому раунді програв чинному чемпіону організації сінгапурцеві Крістіану Лі (15-3).

Бійці діяли обережно, проте вже в першому розміні росіянин виявився на канвасі, і Лі почав засипати опонента градом ударів зі спини.

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В результаті беззахисного Тимофія врятував рефері, який зупинив сутичку і зафіксував технічний нокаут. Трапилося це на 73-й секунді.

Відео нокауту в бою Настюхін – Лі

Коментуючи перемогу, Крістіан заявив, що цей бій був найважливішим в його кар'єрі, оскільки незабаром у нього повинна народитися дочка. Свій тріумф він присвятив їй.