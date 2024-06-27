Гравець збірної України, який втратив на війні брата, зі сльозами вибачився за фіаско на Євро

Національна збірна України не зуміла пробитися до плей-оф чемпіонату Європи-2024. Команда Сергія Реброва набрала чотири бали, але цього виявилося замало для продовження боротьби.

У вирішальному поєдинку групового етапу збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). Лише через гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів "синьо-жовті" опинилися за бортом Євро-2024.

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Гравець збірної України Олександр Тимчик дуже емоційно прокоментував результат матчу з Бельгією.

Ми дуже старалися, ми грали заради нашої країни, заради тих, хто зараз захищає її, заради тих, хто зараз там, удома. Але ми підвели їх, і мені дуже тяжко через це. Просто хочу у всіх перепросити,

– сказав Тимчик.

Коли Олександр вимовив слова про захисників України, з його очей полилися сльози.

"Хочу подякувати всім уболівальникам та передусім нашим військовим, що боронять нас та дають можливість грати на великому рівні. Чемпіонат України продовжується заради них. Вони дають можливість нам грати у футбол і показувати достойні результати. Але хотілося б перепросити у них за те, що ми не вийшли (у плей-оф – 24 Канал). Ми боролися, старалися, але це футбол", – підсумував Тимчик.

Відео емоційного коментаря Тимчика

Нагадаємо, що брат Олександра Тимчика Юрій Дятлюк загинув на війні з Росією. Трагедія трапилася у серпні 2023 року. Юрій потрапив під артилерійський обстріл ворога на Донеччині. Брату Тимчика було лише 34 роки.