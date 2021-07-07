Цзю з перших хвилин захопив ініціативу, постійно доносячи свої "ляпаси" до голови і тіла суперника. Розв'язка наступила в третьому раунді.
Дивіться також Доведеться побити Антона двічі, – Усик і Джошуа проведуть 2 бої
Російський австралієць двічі відправив опонента в нокдаун ударами по корпусу. Суддя зупинив зустріч, присудивши перемогу технічним нокаутом.
Відео нокауту в бою Тім Цзю – Стів Спарк
На кону в цьому поєдинку стояли титули WBO Global і IBF Australian. Один з поясів виявився з райдужної забарвленням, яка асоціюється з представниками ЛГБТ.
Тім Цзю з чемпіонськими поясами / Фото: twitter.com/ItsTheBoxinNews
- Для непереможного Тіма цей успіх став 19-м в кар'єрі, а ось 24-річний Спарк програв свій другий поєдинок, маючи на своєму рахунку 12 перемог.
- Цзю повинен був битися з Майклом Зерафом, однак той за тиждень до бою відмовився від участі, і Спарк вийшов на поєдинок.