Цзю з перших хвилин захопив ініціативу, постійно доносячи свої "ляпаси" до голови і тіла суперника. Розв'язка наступила в третьому раунді.

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Російський австралієць двічі відправив опонента в нокдаун ударами по корпусу. Суддя зупинив зустріч, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Тім Цзю – Стів Спарк

На кону в цьому поєдинку стояли титули WBO Global і IBF Australian. Один з поясів виявився з райдужної забарвленням, яка асоціюється з представниками ЛГБТ.



Тім Цзю з чемпіонськими поясами / Фото: twitter.com/ItsTheBoxinNews