Цзю с первых минут захватил инициативу, постоянно донося свои "пощечины" в голову и тело соперника. Развязка наступила в третьем раунде.
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Российский австралиец дважды отправил оппонента в нокдаун ударами по корпусу. Судья остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.
Видео нокаута в бою Тим Цзю – Стив Спарк
На кону в этом поединке стояли титулы WBO Global и IBF Australian. Один из поясов оказался с радужной окраской, которая ассоциируется с представителями ЛГБТ.
Тим Цзю с чемпионскими поясами / Фото: twitter.com/ItsTheBoxinNews
- Для непобедимого Тима этот успех стал 19-м в карьере, а вот 24-летний Спарк проиграл свой второй поединок, имея на своем счету 12 побед.
- Цзю должен был драться с Майклом Зерафом, однако тот за неделю до боя отказался от участия, и Спарк вышел на поединок.