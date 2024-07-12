Відривається на повну: конкурент Луніна ледь не прибив людину тортом – епічне відео
12 липня 2024, 18:42Читать новость на русском
Джерело:Ushuaïa Ibiza Official
.Тібо Куртуа наразі відпочиває на Ібіці. На концерті американського співака він жбурнув торт у натовп людей, які прийшли на подію.
Тібо Куртуа не потрапив у заявку збірної Бельгії на Євро-2024. Саме тому голкіпер Реала вирішив відпочити по повній перед стартом нового сезону.
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Куртуа розважається на Ібіці
Бельгієць прийшов на концерт американського виконавця Стіва Аокі і побував на сцені. Куртуа дали великий торт, який він жбурнув у натовп глядачів.
Один з відвідувачів був змушений ухилитися, щоб його не прибило.
Тібо Куртуа кидає торт: дивіться відео
Відзначимо, що Тібо Куртуа підтримав Андрія Луніна після невдалої гри збірної України проти Румунії.