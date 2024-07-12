Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. Именно поэтому голкипер Реала решил отдохнуть по полной перед стартом нового сезона.

Читайте также Едва не выиграл Золотой мяч: легенда Реала и Интера обвиняется в торговле наркотиками

Куртуа развлекается на Ибице

Бельгиец пришел на концерт американского исполнителя Стива Аоки и побывал на сцене. Куртуа дали большой торт, который он швырнул в толпу зрителей.

Один из посетителей был вынужден увернуться, чтобы его не прибило.

Тибо Куртуа бросает торт: смотрите видео

Отметим, что Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина после неудачной игры сборной Украины против Румынии.