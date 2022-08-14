Ти маєш захистити свій дім, – Джошуа про вступ Усика до територіальної оборони

Незабаром, 20 серпня, відбудеться довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа. Для українця це буде перший захист своїх титулів, які він відібрав в Ентоні у вересні 2021 року.

Джошуа: Я поважаю те, що він зробив

Британський боксер поділився думками щодо війни в Україні. Він зазначив, що на місті Усика зробив би те саме – вступи в бидо територіальної оборони.

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Якби я був на його місці, то це точно вплинуло б на мене, і я не знаю, було б це позитивно чи негативно. Не знаю, як би я з цим впорався, але знаю, що це було б важко. Ніколи не жив у такому конфлікті, тому я не знаю, які наслідки це мало б для мене. Я поважаю те, що він зробив на 100 відсотків. Це його дім – ти маєш захистити свій дім,

– наголосив Джошуа.

Також британець зазначив, що не нав'язував Усику бій, вони домовилися про дату, яка влаштовувала всіх.

"Така ганьба, що цивільні страждають найбільше під час війни, коли це політичне питання. Він просто намагається захистити свій народ, тому я його поважаю. Думаю, я зробив би те саме, не як боксер чи воїн, а як звичайна людина.

Ми шукали відповідні дати для Олександра та його команди. Я відчув, що для нього важливо бути готовим, а не нав’язувати йому бій. Він хотів захистити пояси. Я хотів, щоб ми працювали разом у цьому питанні. Таким чином ми показали наше співчуття йому та його країні. Я відчуваю, що в довгостроковій перспективі це спрацювало добре для всіх", – додав Ентоні.

Усик не мовчіть про війну в Україні

Нещодавно промоутер українця Олександр Красюк розповів, що боксера змусили виїхати з України його знайомі військові з госпіталю. Вони наголосили, що на ринзі від Усика буде більше користі.

Усик і далі продовжує допомагати українським військовим. Однак сам боксер не дуже любить розповідати про свої добрі справи.

Раніше Олександр запевняв, що відразу після поєдинку, він повернеться в Україну.

Також українець неодноразово розповідав світовим ЗМІ про злочини російських загарбників.

У суботу, 20 серпня, Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться у Саудівській Аравії.