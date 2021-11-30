Ти мав взяти "Золотий м'яч", – Мессі несподівано звернувся до Левандовського

У понеділок, 29 листопада, у центрі Парижу відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча". Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся зі сцени до найкращого форварда-2021 Роберта Левандовського після завоювання сьомого "Золотого м'яча".

Після перемоги Мессі сказав, що щасливий виграти "Золотий м'яч" і для нього честь боротися з Левандовським, який, за словами аргентинця, також заслуговує мати в колекції цю нагороду.

Як це було Мессі – володар Золотого м'яча 2021

"Ти заслужив отримати свій "Золотий м'яч" у минулому році, це визнали всі. France Football має віддати його тобі. Ти – переможець і повинен також мати цю нагороду", – сказав Мессі.

Коротко про перемогу Мессі

До нагороди 2021 року Мессі здобував "Золотий м'яч" чотири рази поспіль, з 2009-го до 2012-го, а також 2015-го та 2019 року. Капітан збірної Аргентини також шість разів ставав другим за підсумками голосування.

Мессі став другим гравцем клубу Ліги 1, якому вдалося завоювати "Золотий м'яч". Першим в історію увійшов на той момент зірка Марселя Жан-П'єр Папен у 1991 році.

Мессі в сезоні 2020/2021 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії – Ла Ліги (30 забитих м'ячів). Крім того, форвард у складі збірної Аргентини вперше в кар'єрі став тріумфатором Кубка Америки. На турнірі він забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.

У 2020 році вручення "Золотого м'яча" скасували – уперше з моменту заснування премії 1956 року. Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що організатори "Золотого м'яча" не зможуть справедливо оцінити футболістів за умов пандемії коронавірусу.