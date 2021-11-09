Ти будеш не своїм, – Абраменко зізнався, чому відмовився від громадянства Росії

Перший в історії України олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко міг виступати за Росію. Український спортсмен відмовився від зміни громадянства на зорі своєї кар'єри.

Абраменко: Як молодому спортсмену мені хотілося гарних умов

Український спортсмен заявив, що в молодості хотів отримати гарні умови, але розумів, що в Росії не буде своїм.

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Якщо ти хочеш, то все зростеться. Значить, не хотів. Хоча як молодому спортсмену мені хотілося гарних умов, зарплат, подальших перспектив. Але коли зайшла розмова про це, я не горів бажанням перейти тільки туди й усе. Чудово розумів – у будь-якому разі ти будеш не своїм. Краще вдома – що заслужив, те одержав. Ніж за гроші почуватися ніким насправді,

– сказав фристайліст.

Він додав, що не шкодував про своє рішення відмовитися від зміни громадянства.

"Ні. Було порівняння, що там олімпійським чемпіонам дарують машини – Х5 чи Х6. А у нас не дарують. Але такого не було, що шкода, що я не там", – резюмував Абраменко.

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