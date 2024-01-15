На церемонії The Best FIFA Football Awards нагороду в номінації "найкращий футболіст" отримав форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі. Для аргентинської суперзірки це третя нагорода в кар'єрі.

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У підсумковому голосуванні на звання найкращого футболіста року Ліонель Мессі (Інтер Маямі) випередив Кіліана Мбаппе (ПСЖ) та Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті).

Торік аргентинець виграв два титули. Разом із Парі Сен-Жерменом Лео став чемпіоном Франції. Влітку суперзірка сучасного футболу перейшов до американського Інтер Маямі. З новим клубом форвард виграв Кубок ліг.

Ліонель Мессі / twitter.com/FIFAWorldCup

Зазначимо, що Ліонель Мессі отримав третю нагороду найкращого футболіста року за версією ФІФА. Раніше аргентинець ставав переможцем номінації у 2019 та 2022 роках.