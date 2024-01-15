Найкращим тренером 2023 року став іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Разом зі своєю командою торік він виграв требл: АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.
Читайте також Шість трофеїв Гвардіоли за рік: Манчестер Сіті виграв клубний чемпіонат світу – відеоогляд матчу
У своїй номінації 52-річний іспанець переміг італійця Лучано Спалетті (чемпіон Італії з Наполі та учасник Євро-2024 зі збірною Італії), а також Сімоне Індзагі (фіналіст Ліги чемпіонів з Інтером).
Найкращий тренер чоловічої команди – всі претенденти
- Сімоне Індзагі (Італія; Інтер)
- Анже Постекоглу (Австралія; Селтік/Тоттенгем)
- Пеп Гвардіола (Іспанія; Манчестер Сіті)
- Лучано Спалетті (Італія; Наполі/Італія)
- Хаві (Іспанія; Барселона)
Хосеп Гвардіола – найкращий тренер 2023 / twitter.com/FIFAWorldCup