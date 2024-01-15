Пеп Гвардіола став найкращим тренером 2023 року за версією ФІФА

У понеділок, 15 січня, відбулася церемонія нагородження найкращих за підсумками року The Best FIFA Football Awards. Визначився переможець у номінації "найкращий тренер року".

Найкращим тренером 2023 року став іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Разом зі своєю командою торік він виграв требл: АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

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У своїй номінації 52-річний іспанець переміг італійця Лучано Спалетті (чемпіон Італії з Наполі та учасник Євро-2024 зі збірною Італії), а також Сімоне Індзагі (фіналіст Ліги чемпіонів з Інтером).

Найкращий тренер чоловічої команди – всі претенденти

Сімоне Індзагі (Італія; Інтер)

Анже Постекоглу (Австралія; Селтік/Тоттенгем)

Пеп Гвардіола (Іспанія; Манчестер Сіті)

Лучано Спалетті (Італія; Наполі/Італія)

Хаві (Іспанія; Барселона)

Хосеп Гвардіола – найкращий тренер 2023 / twitter.com/FIFAWorldCup