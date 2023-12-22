Манчестер Сіті – Флуміненсе 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніно, 27, Фоден, 72.

В Саудівській Аравії добіг кінця Клубний чемпіонат світу-2023. Участь у ньому взяли сім команд з усіх куточків світу – по одному з кожного континенту та чемпіон країни-господарки, пише 24 канал.

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Вже за традицією у фінал турніру пройшли переможці Ліги чемпіонів УЄФА та Копа Лібертадорес – Манчестер Сіті грав проти Флуміненсе. Підопічні Гвардіоли зіткнулись із кількома кадровими проблемами перед чемпіонатом.

Тренер не міг розраховувати на Ерлінга Голанда, Кевіна Де Брюйне та Жеремі Доку. Втім і без них англійці були явними фаворитами КЧС, що і довели на полі.

Вже на першій хвилині гри рахунок відкрив Альварес, а пізніше, як і у півфіналі, Сіті допоміг автогол. Ніно зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу.

Після перерви Манчестер без проблем добив суперника, а Альварес заслужив звання героя фіналу. Після голу в першому таймі Хуліан записав на свій рахунок ще гол та асист після перерви.

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Таким чином, манкуніанці розгромили Флуміненсе та вперше у своїй історії виграли Клубний чемпіонат світу. Раніше з англійців трофей вигравали по разу Манчестер Юнайтед (2008), Ліверпуль (2019) та Челсі (2021). Для Сіті це вже шостий трофей у 2023 році:

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Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Флуміненсе: