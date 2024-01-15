Лучшим тренером 2023 стал испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Вместе со своей командой в прошлом году он выиграл требл: АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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В своей номинации 52-летний испанец победил итальянца Лучано Спалетти (чемпион Италии по Наполи и участник Евро-2024 со сборной Италии), а также Симоне Индзаги (финалист Лиги чемпионов с Интером).

Лучший тренер мужской команды – все претенденты

Симоне Индзаги (Италия; Интер)

Анже Постекоглу (Австралия; Селтик/Тоттенхэм)

Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)

Лучано Спалетти (Италия; Наполи/Италия)

Хави (Испания; Барселона)

Хосеп Гвардиола – лучший тренер 2023 года / twitter.com/FIFAWorldCup