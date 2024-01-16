Мессі, Гвардіола та автор фантастичної бісеклети: усі переможці FIFA The Best Awards 2023

Визначилися усі переможці щорічної футбольної премії FIFA The Best Awards 2023. Церемонія нагородження відбулася у Лондоні.

У понеділок, 15 січня, у Лондоні відбулася церемонія вручення нагород найкращим за підсумками сезону під назвою The Best FIFA Football Awards 2023. Переможці визначалися у десяти номінаціях, повідомляє 24 канал.

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Найкращий футболіст року

Одноклубник українця Сергія Кривцова Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини випередив Кіліана Мбаппе (ПСЖ) та Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті).

Ліонель Мессі / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкраща футболістка року

Нагороду найкращої футболістки року отримала Айтана Ботмані (Барселона, збірна Іспанії).

Айтана Ботмані / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкраща команда за версією ФІФА

Чоловіча збірна: Куртуа – Вокер, Стоунз, Діаш – Бернарду, Беллінгем, де Брюйне – Голанд, Мбаппе, Мессі, Вінісіус.

Символічна збірна 2023 року в жіночому футболі.

Найкращий тренер (чоловічий футбол)

Беззаперечним переможцем номінації найкращого тренера 2023 року став наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Іспанець разом з "містянами" виграв п'ять трофеїв за рік: АПЛ, Кубок Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу.

Пеп Гвардіола / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий тренер (жіночий футбол)

Нагороду у цій номінації отримала Саріна Вігман (збірна Англії).

Саріна Вігман / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий воротар (чоловіки)

Нагороду найкращому голкіперу 2023 року вручили гравцю Манчестер Сіті Едерсону. Бразилець разом зі своїм клубом виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії та Кубок Англії.

Едерсон / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий воротар (жінки)

Нагороду найкращого голкіпера у жінок здобула Мері Ерпс (Англія, Манчестер Юнайтед).

Мері Ерпс / twitter.com/FIFAWorldCup

Премія Пушкаша за найкращий гол

Нагороду за найкрасивіший гол отримав футболіст Гільєрме Мадруга з Ботафого. Бразилець виконав неймовірну бісіклету, забивши за Ботафого гол-красень ударом через себе!

Гільєрме Мадруга / FIFAWorldCup

Гол у виконанні Гільєрме Мадруги: дивіться відео

Приз ФІФА за чесну гру

Збірна Бразилії отримала нагороду FIFA Fair Play Award.

Футболісти збірної Бразилії / FIFAWorldCup

FIFA Fan Award 2023

Премію FIFA Fan Award отримав фанат аргентинської команди Атлетико Колон, який брав з собою на матч дуже малу дитину.

Фанат команди Атлетико Колон / twitter.com/FIFAWorldCup