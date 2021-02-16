Шахтар здав тести на COVID-19 перед матчем Ліги Європи: результати

Донецький Шахтар пройшов планове тестування на коронавірус перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі з Тель-Авіву.

Команда і персонал отримали негативні результати. 17 лютого в 10:00 "гірники" вирушать до Ізраїлю.

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Наголосимо, що першими у четвер, 18 лютого, зіграє Динамо. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55, а вже через дві години українські фанати зможуть побачити поєдинок у виконанні "гірників" (22:00).

Матч-відповідь може відбутися з глядачами

Матчі-відповіді українські гранди проведуть 25 лютого. Підопічні Луїша Каштру зіграють проти ізраїльської команди у Києві на "Олімпійському". Не виключено, що донеччани можуть вийти на поле не за порожніх трибун. Чи впустять вболівальників на трибуни головної арени країни буде вирішено найближчими днями.

Через напружену ситуацію з коронавірусом усі спортивні події в Україні відбуваються за порожніх трибун. 12-й гравець не зміг підтримати клуби на стадіонах у перших матчах другого кола УПЛ.