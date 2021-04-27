Тернопіль може втратити фінал Кубка України з футболу

Київське Динамо та луганська Зоря зіграють у фіналі Кубка України. Поєдинок повинен відбутись у Тернополі.

Фінал Кубка України під питанням

Спортивний журналіст Ігор Циганик розповів про те, що Тернопіль ризикує втратити право проводити фінал Кубка України. Керівництво арени повинно за короткий термін вирішити чимало проблем.

Як це було Без масок, дистанції і з забитим стадіоном: у Тернополі пройшов футбольний матч Кубка України

Місцевий стадіон вже приймав півфінальний матч Кубка України між Агробізнесом та Динамо. Це протистояння повинно було відбутись із 25% глядачів на трибунах, але у Тернополі не дотримались карантинних обмежень. Однак не лише через це місто може втрати фінал.

Велика проблема з безпекою, немає місця для пресконференцій. Багато питань відкрилося після півфіналу. І тепер УАФ вирішує, як там проводити фінал. В УАФ є претензії, але я не знаю, яким буде рішення. В Асоціації задумалися, як вирішувати питання. Там навіть турнікети не зчитують квитки. Можна було зайти на стадіон, передати свій квиток іншому і він теж зайшов. Було багато глядачів без квитків,

– сказав Циганик.

За його словами, не виключено, що УАФ віддасть право на проведення фіналу іншому українському місту.