Зубков отримав травму за Ференцварош: термін відновлення гравця збірної України

Футболіст збірної України Олександр Зубков отримав травму перед підготовкою збірної України до Євро-2020. Правий вінгер встигне відновитись до матчів національної команди.

Травма Зубкова

Олександр Зубков отримав травму у матчі проти Мезекевешда, який завершився перемогою Ференцвароша 2:1. Футболіст невдало послизнувся в ігровому моменті, тому вирішив попросити заміну, щоб не ризикувати напередодні старту підготовки до чемпіонату Європи.

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Після огляду лікарів і фізіотерапевтів у мене позитивний настрій, оскільки все обійшлося. Мені сказали, що відновлення займе менше як тиждень. Сподіваюся, день-два та вже буду в обоймі,

– розповів Зубков.

Футболіст покинув поле на 29-й хвилині. У цьому сезоні Зубков зіграв за чемпіона Угорщини 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти.

24-річний Зубков потрапив до розширеного списку збірної України у рамках підготовки до Євро-2020. Збірна України свій збір розпочне 15 травня у Харкові. Підопічні Андрія Шевченка проведуть 3 контрольні спаринги.

Євро-2020 пропустять два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм.