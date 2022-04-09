Терлюга: Чи ви придумаєте, що там стояли нацисти

8 квітня 2022 року – ще один жахливий день в історії України. Загарбники безжально завдали ракетного удару по залізному вокзалу Краматорська. У цей час тисячі мирних жителів чекати на евакуацію у безпечніші місця.

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Каратистка Анжеліка Терлюга прокоментувала цей обстріл, не стримуючи емоцій. Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо написала свій відгук у сторіс в інстаграмі.

Важливо. Станом на 9 квітня внаслідок обстрілу загинули 52 людини, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 100 осіб отримали поранення.

Титулована каратистка із сарказмом звернулась до росіян, які продовжують говорити, що це українська армія б'є по своїх мирних жителях.

"Краматорськ (зовсім поруч із Донецьком). Ракета вбила десятки мирних людей, які чекали на евакуацію. Знову десятки зруйнованих життів та доль. Серце в шматки від болю", – розпочала Анжеліка.

Давайте вгадаю, це знову ми по своїх їб**имо, вірно, тварюки?! Самі скинули ракету з написом "за дітей" у своїх громадян? Чи ви придумаєте, що там стояли нацисти, які переодяглися у цивільне?! Чи там були розробники нової зброї проти Росії? Чи буде нова історія від ваших божевільних?! Ніколи зло не залишається безкарним! Ви всі відповідаєте за кожен злочин, за кожен вибух, за кожну ракету,

– написала каратистка.

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