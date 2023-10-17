"Не можемо грати в футбол": тренер Швеції прокоментував теракт, де член ІДІЛ убив фанатів

У понеділок, 16 жовтня, збірна Швеції з футболу у Брюсселі грала матч з Бельгією у відборі до Євро-2024. Проте після першого тайму команди не вийшли на поле, адже стався кривавий теракт.

Перед початком поєдинку стало відомо, що було вбито 2 фанатів скандинавської збірної. Уболівавьники на стадіоні дізналися про це перед стартовим свистком, проте учасники матчу не знали про жахливі події.

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Футбол не на часі

Коли ж футболісти та тренерський штаб почули про трагічні наслідки, то одразу прийняли рішення не продовжувати матч. Головний тренер Швеції Янне Андерссон прокоментував, що відбувалося в роздягальні у перерві.

Я дізнався про події під час перерви. Рішення від усіх гравців та тренерів, нашої збірної та Бельгії – очевидне, ми не можемо проводити матч. Це абсолютно огидно. Мене це дуже засмучує. Надзвичайно трагічно, я думаю про постраждалих та їхніх родичів. В якому світі ми живемо?



Ми не можемо грати в футбол, коли таке стається. Це була моя перша думка, я поділився нею з гравцями, і вони повністю погодилися. Разом із Бельгією ми досягли повного консенсусу. Ми тут не гратимемо. Давайте сподіватися, що такого більше не станеться,

– заявив тренер.

Зазначимо, що після теракту бельгійська влада оголосила про введення найвищого рівня терористичної загрози. Вбивця довгий час переховувався, а в мережі з'явилося відеозвернення, де злочинець заявив, що його терористичні дії – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

Підозрюваним виявився 45-річний Абдесалем Лассуе. Він уродженець Туніса, який нелегально перебуває в Брюсселі. Чоловіка все ж таки знайшли та під час затримання підстрелили, деякий час він перебував у реанімації, але згодом помер.