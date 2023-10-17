"Не можем играть в футбол": тренер Швеции прокомментировал теракт, где член ИГИЛ убил фанатов

В понедельник, 16 октября, сборная Швеции по футболу в Брюсселе играла матч с Бельгией в отборе к Евро-2024. Однако после первого тайма команды не вышли на поле, ведь случился кровавый теракт.

Перед началом поединка стало известно, что было убито 2 фанатов скандинавской сборной. Болельщики на стадионе узнали об этом накануне стартового свистка, однако участники матча не знали об ужасных событиях.

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Футбол не ко времени

Когда футболисты и тренерский штаб услышали о трагических последствиях, то сразу приняли решение не продолжать матч. Главный тренер Швеции Янне Андерссон прокомментировал, что происходило в раздевалке в перерыве.

Я узнал о событиях во время перерыва. Решение от всех игроков и тренеров, нашей сборной и Бельгии – очевидно, мы не можем проводить матч. Это абсолютно отвратительно. Меня это очень огорчает. Чрезвычайно трагично, я думаю о пострадавших и их родственниках. В каком мире мы живем?



Мы не можем играть в футбол, когда такое происходит. Это была моя первая мысль, я поделился ею с игроками, и они полностью согласились. Вместе с Бельгией мы достигли полного консенсуса. Мы здесь не будем играть. Давайте надеяться, что такого больше не произойдет,

– заявил тренер.

Отметим, что после теракта бельгийские власти объявили о введении самого высокого уровня террористической угрозы. Убийца долгое время скрывался, а в сети появилось видеообращение, где преступник заявил, что его террористические действия – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и смерти мусульман".

Подозреваемым оказался 45-летний Абдесалем Лассуэ. Он уроженец Туниса, нелегально находящийся в Брюсселе. Мужчину все же нашли и во время задержания подстрелили, некоторое время он находился в реанимации, но впоследствии скончался.