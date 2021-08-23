Теплі обійми та щирі усмішки: Шевченко відвідав тренування Шахтаря – відео

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко повернувся в Україну. Фахівець встиг відвідати не тільки матч Динамо, але й тренування Шахтаря.

Шевченко зустрівся зі збірниками Шахтаря

Екснаставник "синьо-жовтих" відвідав тренування "гірників" перед матчем з Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди зустрінуться 25 серпня.

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Шевченко обійняв бразильця Ісмаїлі та вже ексфутболіста збірної України Марлоса. Також тренер тепло поспілкувався з оборонцями Миколою Матвієнком та Сергієм Кривцовим і воротарем Андрієм Пятовим.

Ввечері 22 серпня Шевченко відвідав поєдинок Динамо – Десна у чемпіонаті України (4:0). У VIP-ложі Шевченко зустрівся з Олександром Петраковим, який замінив його у збірній України.

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