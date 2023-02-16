Обійняв, як рідного сина: Гвардіола втішив Зінченка після поразки від МанСіті – відео

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зіграв визначну роль у футбольному становленні Олександра Зінченка. Навіть після переходу українця до складу "канонірів" вчитель і учень зберегли теплі відносини.

Лондонський Арсенал зазнав болючої поразки від Манчестер Сіті (1:3) у перенесеному матчі 12-го туру АПЛ. "Каноніри" програли прямому конкуренту за чемпіонство, поступившись "містянам" першим рядком турнірної таблиці.

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Зустріч старих друзів

Втім, поєдинок лідерів чемпіонату мав ще один підтекст. У цьому матчі захисник Арсеналу Олександр Зінченко грав проти своєї колишньої команди і тренера, з яким досі зберігає дружні стосунки.

Тож не дивно, що після матчу до засмученого Зінченка підійшов Гвардіола, щоб заспокоїти учня. Іспанець по-батьківському обійняв українця та підтримав його словами.

Відео зустрічі Зінченка і Гвардіоли після матчу Арсенал – МанСіті

Кар'єра Зінченка в Англії