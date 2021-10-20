Тепер Усик буде вовком: тренер пояснив чому українець "з'їсть" Ф'юрі і Джошуа
Джерело:Vringe.com
Американський фахівець Джеймс Алі Башир висловився про перспективи українського чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика.
Джеймс Алі Башир знає, як Усику стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
До слова Не Усик: Ф'юрі зізнався, якого боксера боїться найбільше
Я вважаю, Усик може битися швидко. Він може піти від всіх цих бійок і метушні. І може перемогти Ф'юрі суддівським рішенням,
– вважає Башир.
"Джошуа? Якщо Ентоні не відкине свою дурну гордість, то він програє і в реванші теж. Тому що він не поб'є Усика з тією ж психологією, з якою виходив на ринг. Він не зробить з Усиком те ж, що зробив в другому бою з Руїсом. Тому що в реванші буде зовсім інший Усик, ніж той, який взяв титули. Він може виглядати вовком, який хоче зберегти свої пояси. Тому у Джошуа буде навіть більш важкий бій, щоб забрати титули назад", – заявив фахівець.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Боксери повинні провести реванш до 25 квітня. Другий двобій запланований на лютий – березень 2022 року.
- У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Сталось це на очах рідних уболівальників Джошуа.
- Наразі невідомо, де відбудеться реванш. Українська команда хоче провести поєдинок у Києві.
- Обидва бійці будуть налаштовані лише на перемогу. Британець захоче реабілітуватись в очах прихильників, а головним завданням Олександра бдуе збереження чемпіонських поясів, які він відібрав у суперника.