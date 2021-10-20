Тепер Усик буде вовком: тренер пояснив чому українець "з'їсть" Ф'юрі і Джошуа

20 жовтня 2021 , 07:47
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Джерело:

Vringe.com

Американський фахівець Джеймс Алі Башир висловився про перспективи українського чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика.

Джеймс Алі Башир знає, як Усику стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

До слова Не Усик: Ф'юрі зізнався, якого боксера боїться найбільше

Я вважаю, Усик може битися швидко. Він може піти від всіх цих бійок і метушні. І може перемогти Ф'юрі суддівським рішенням,
– вважає Башир.

"Джошуа? Якщо Ентоні не відкине свою дурну гордість, то він програє і в реванші теж. Тому що він не поб'є Усика з тією ж психологією, з якою виходив на ринг. Він не зробить з Усиком те ж, що зробив в другому бою з Руїсом. Тому що в реванші буде зовсім інший Усик, ніж той, який взяв титули. Він може виглядати вовком, який хоче зберегти свої пояси. Тому у Джошуа буде навіть більш важкий бій, щоб забрати титули назад", – заявив фахівець.

Реванш Усик – Джошуа: що відомо

  • Боксери повинні провести реванш до 25 квітня. Другий двобій запланований на лютий – березень 2022 року.
  • У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Сталось це на очах рідних уболівальників Джошуа.
  • Наразі невідомо, де відбудеться реванш. Українська команда хоче провести поєдинок у Києві.
  • Обидва бійці будуть налаштовані лише на перемогу. Британець захоче реабілітуватись в очах прихильників, а головним завданням Олександра бдуе збереження чемпіонських поясів, які він відібрав у суперника.
Автор: Юрій Семенюк