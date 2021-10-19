Головну загрозу своїй величі і непереможному статусу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі бачить не в Олександрі Усику, а в британці Джо Джойсу.
Дивіться також На рівні теорій: промоутер Усика назвав умову для бою з Ф'юрі
"Я розмовляв з Тайсоном щодо нього. І Ф'юрі сказав, що Джойс найкращий у дивізіоні. Ось яка була думка Тайсона. У Джойса відмінні рухи, він може важко вдарити. В його грудях б'ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед", – заявив промоутер.
Усик міг побитися з Джойсом
- Джойс мав битися 25 вересня з Усиком, але українець відмовився від цього поєдинку, коли у нього з'явилася можливість провести бій з Джошуа.
- Хоча перед тим Усик встиг викликати Джойса на Марс, і той прийняв виклик.
- Усик і Ф'юрі провели успішні поєдинки восени 2021 року. Український боксер 25 вересня сенсаційно здолав Ентоні Джошуа.
- 34-річний Усик завоював титули чемпіона світу за трьома основними версіями WBA, WBO, IBF та пояс IBO.
- Натомість Ф'юрі 10 жовтня двічі побував у нокдаунах проти Деонтея Уайлдера, але нокаутував американця. Британець зберіг найпрестижніший пояс WBC та титул чемпіона журналу The Ring.