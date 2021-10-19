Головну загрозу своїй величі і непереможному статусу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі бачить не в Олександрі Усику, а в британці Джо Джойсу.

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"Я розмовляв з Тайсоном щодо нього. І Ф'юрі сказав, що Джойс найкращий у дивізіоні. Ось яка була думка Тайсона. У Джойса відмінні рухи, він може важко вдарити. В його грудях б'ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед", – заявив промоутер.

Усик міг побитися з Джойсом