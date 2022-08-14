Кривдник Ломаченка тріумфував у новій вазі

Теофімо Лопес яскраво дебютував у першій напівсередній вазі. Він нокаутом переміг свого опонента.

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Суперником американського боксера в 10-раундовому бою був Педро Кампа з Мексики, який дотепер мав лише одну поразку в кар'єрі, як і Лопес.

Вболівальники не змогли побачити великого шоу чи то сенсації. Весь час Тео домінував на рингу, і поєдинок прийшов до логічного фінішу в 7-му раунді.

Ближче до кінця трихвилинки перевага американця стала ще очевиднішою. Теофімо завдавав все більше ударів, тоді як Педро все рідше відповідав на атаки опонента.

Спочатку Лопес відправив суперника до нокдауну, а незабаром суддя не витримав однобічного побиття й зупинив бій.

Відео моменту

Теофімо Лопес здобув 17-ту перемогу на профі-рингу технічним нокаутом у 7-му раунді.

Нагадаємо. Теофімо Лопес у 2020 році переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього чемпіонські титули.

Відео святкування Лопеса