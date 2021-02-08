Ви не заслужили цього шансу: Лопес назвав гієнами Ломаченка та інших боксерів

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес вирішив пожинати плоди зі свого статусу. Американський боксер заявив, що більше не ділитиме порівну гонорари зі своїми суперниками.

Лопес переконує, що його наступний бій пройде з глядачами. Гонорар він ділитиме не порівну, а в співвідношенні 60 на 40.

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Мій наступний бій буде з фанатами, я заробив це. Ніхто з цих хлопців не отримає 50/50 зі мною. 60 на 40, а якщо продовжать базікати – 70 на 30,

– сказав Лопес.

Я – лев, а вони – гієни

Лопес заявив, що хотів би зустрітися з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Раяном Гарсією або Джервонтою Девісом. Однак, на думку Лопеса, вони не заслужили свого шансу.

"Але ви не заслужили цього шансу. Вам лише треба буде це зробити. Мені дуже шкода, панове, якщо ви не розумієте чому. Так це працює. Я заробив можливість бути стороною "А", вони – ні. Є тільки один король", – вважає 23-річний американець.

Лопес додав, що стає обличчям боксу. "Ось чому я залишаюся голодним, як і ці хлопці. Я – лев, а вони – гієни", – підсумував Теофімо.

Що відомо про наступний бій Лопеса?