Кривдник Ломаченка Теофімо Лопес вдало захистив пояс WBO проти Джемейна Ортіса: відеоогляд бою

В дуелі американців у Лас-Вегасі перемогу за рішенням здобув Теофімо Лопес. Він завдав Джемейну Ортісу другої поразки після Василя Ломаченка.

У ніч проти 9 лютого в Лас-Вегасі на "Мікелоб Ультра Арені" відбувся гучний бій у першій напівсередній вазі. Американець Теофімо Лопес бився зі своїм співвітчизником Джемейном Ортісом.

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Перший володів поясом WBO, який він здобув влітку 2023-го в бою проти Джоша Тейлора. До цього Теофімо виступав у легкій вазі та запам'ятався українцям перемогою над Василем Ломаченком у 2020 році.

Тоді він став абсолютним чемпіоном у легкій вазі, позбавивши Василя цієї можливості. Тепер же Лопес досягає вершини на новому рівні. Його суперник Джемейн Ортіс також нещодавно бився проти Ломаченка, програвши йому в жовтні 2022-го.

Це була перша поразка Ортіса в кар'єрі, а тепер Лопес завдав йому другої. Бій загалом пройшов за рівного розкладу сил, жоден із боксерів не мав відчутної переваги на ринзі.

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Тріумфатора визначили судді, які одностайно віддали перемогу Теофімо (117 – 111 / 115 – 113 / 115 – 113), який захистив свій титул. У 21-му бою на рівні профі уродженець Нью-Йорка тріумфував 20 разів. Єдина поразка – від Джорджа Камбососа у 2021-му.

Відеоогляд найкращих моментів бою Теофімо Лопес – Джемейн Ортіс: