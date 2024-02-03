Наприкінці січня стало офіційно відомо про наступний бій за участю Василя Ломаченка. Боксер з українським паспортом зустрінеться із Джорджем Камбососом.

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Як Василь виїхав з України

Поєдинок має відбутися в австралійському Перті 12 травня 2024 року. Як стало відомо ЗМІ, Василь вже залишив Україну та відправився у США заради підготовки до поєдинку.

Попри заборону на виїзд чоловіків призовного віку, Ломаченку надали дозвіл на перетин кордону у воєнний час. Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла деталі виїзду Василя.

Вася зараз виїхав, він тренується у США. Я готувала разом з Міністерством молоді і спорту України документи на його виїзд. Ми спочатку отримали дозвіл від Міністерства оборони України, тому що Василь Ломаченко – солдат військової частини. Тобто Умєров дозволив йому виїхати у відрядження на учбово-тренувальні збори. А потім через Мінмолодьспорту ми готували документи щодо перетину кордону,

– заявила Шатернікова.

Відзначимо, що на кону буде стояти пояс чемпіона IBF у легкій вазі, який став вакантним після переходу Девіна Хейні у більш важку категорію. Нагадаємо, що саме йому Ломаченко програв свій останній бій, втративши можливість стати абсолютним чемпіоном.

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Ломаченко – скандальна персона

Варто відзначити, що під час повномасштабної війни Василь постійно потрапляв у скандальні ситуації через неоднозначну позицію щодо Росії. Ломаченко активно підтримує діяльність проросійської організації УПЦ МП та звинувачує Україну у притисненні церкви.

Крім того, боксер заблокував свій акаунт в інстаграм для українців та перетворив його на суцільну пропаганду "руського миру" через релігію. Попри те, що він начебто вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського у 2022 році, того ж року він залишив Україну та почав підготовку до відновлення кар'єри.

При цьому Василь у своїх інтерв'ю уникає звинувачень Росії у воєнній агресії проти України та не називає цю країну агресоркою та терористкою. Недивно, що для більшості українців він став обличчям "руського миру", який намагається розколоти суспільство.