У Франції несподівано пролунала тривога на грі тенісисток із українським корінням: відео моменту

Матч турніру WTA 125 у французькому Сен-Мало між тенісистками, коріння яких ростуть із України, Мариною Заневською та Кеті Волинець запам'ятався несподіваним звуком. Під час зустрічі увімкнулась тривога.

Сигнал тривоги пролунав на старті другого сету, коли на подачі була Кеті Волинець. Перша ж партія залишилась за її суперницею Мариною Заневською, яка виступає за Бельгію – 2:6.

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Поєдинок одразу ж був призупинений.

Тривога під час тенісного матчу у Франції: дивіться відео

Це звук, який українці щодня чують по декілька разів після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тривога була лише декілька секунд, після чого матч було відновлено. Ця пауза позитивно вплинула на гру американки із українським корінням Волинець. Кеті взяла два сети поспіль та пробилась у наступне коло змагань у Франції – 6:4 та 7:5.

Зауважимо, що Волинець – 21-річна тенісистка із українським корінням, яка виступає за США. Кеті займає 103 сходинку рейтингу WTA, а за кар'єру заробила понад 832 тисячі доларів призових.

Відзначимо! Наступний матч після цього провела Еліна Світоліна, яка на вольових обіграла бельгійку Ісалін Бонавентюр – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7). У чвертьфіналі колишня перша ракетка України зіграє проти француженки Леолья Жанжан (5 травня).

Волинець в 1/4 фіналу WTA 125 зустрінеться з полькою Магдаленою Френх. Поєдинок також відбудеться 5 травня.

Реакція Заневської на тривогу у Франції

Після матчу на своїй сторінці в інстаграмі Марина Заневська розповіла, як відреагувала на звук тривогу.

У мене були дуже дивні почуття під час мого матчу. Це сталося після того, як я виграла перший сет. Не знаю чому, але ввімкнулася сирена. Вона гуділа секунд 20, але вони здалися мені вічністю,

– зауважила тенісистка.

Марина розповіла про свій емоційний стан під час цього несподіваного звуку тривоги. Заневська додала, що від початку повномасштабного вторгнення не була в Україні. Нагадаємо, що Заневська народилась в Одесі. Схоже, що ця тривога й вплинула на стан бельгійської тенісистки, яка у підсумку програла Волинець.

Я почала ридати і не могла зупинитися. Я не була в Україні з 24 лютого минулого року і ніколи не чула сирен, але це був такий тригерний звук для мене. Моє серцебиття було 200 ударів. Я була просто приголомшена. Зазвичай, коли я виходжу на корт, то забуваю про всі свої проблеми. Але сьогодні це мене сильно підкосило,

– відповіла Заневська.

До слова. У 2016 році Марина Заневська отримала бельгійське громадянство. Колишня українка посідає 79-те місце у рейтингу WTA. За свою кар'єру здобула один титул та заробила майже 1,7 мільйона доларів призових.