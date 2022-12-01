Стаховський "пройшовся" по Porsche та Fly Emirates, які стали спонсорами турніру в Росії
Джерело:Сергій Стаховський у твітері
Українського тенісиста Сергія Стаховського розлютила позиція деяких спортсменів, які погодилися взяти участь у турнірі в Санкт-Петербурзі. Також він пройшовся й по спонсорах турніру.
Загалом у російському виставковому турнірі погодилися взяти участь 6 спортсменів з-за меж Росії. Крім "Газпрому", спонсорами виступають і дві компанії зі світовим ім'ям.
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Турнір за криваві гроші
Серед спонсорів турніру є компанії Porsche з Німеччини, а також Fly Emirates з ОАЕ.
"Жорстоко бачити таких міжнародних спонсорів, як Porsche та Fly Emirates", – написав Сергій Стаховський.
Також він розкритикував і тенісистів, які погодилися виступити на турнірі. Загалом таких 6:
- Юлія Путінцева (Казахстан, №51 WTA),
- Ласло Дьєре (Сербія, №70 ATP),
- Мартон Фучович (Угорщина, №87 ATP),
- Анна Бондар (Угорщина, №79 WTA),
- Педро Мартінес (Іспанія, №62 ATP),
- Бернабе Сапата Міралес (Іспанія, №72 ATP).
Я думав, що моральність все-таки має ціну. Буквально тиждень тому ЄС визнав Росію державою-спонсором тероризму, а сьогодні ви граєте у Санкт-Петербурзі за гроші "Газпрому",
– розкритикував тенісистів Стаховський.
Крім згаданих шістьох, на турнірі також виступлять ще шестеро росіян.