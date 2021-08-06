Тенісистка Ястремська не дограла чвертьфінал у парі: що трапилось з українкою

Даяна Ястремська зіграла у парному розряді WTA 500 у Сан-Хосе. Українська тенісистка не змогла завершити поєдинок.

Проблеми зі здоров'ям в українки

31-річна тенісистка з України невдало стартувала в одиночному розряді. Вже у першому матчі Даяна Ястремська поступилася представниці США Клер Лю у трьох сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

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Однак на цьому виступи українки у Сан-Хосе не завершились. Даяна у дуеті з російською тенісисткою Валерією Савіних виступили у парному розряді турніру. Їх суперницями були американки Кеті Маккеллі та Коко Вандевеге.

Перший сет завершився перемогою представниць США 4:6. А от другу партію Ястремська не змогла дограти. За рахунку 5:6 на користь американок в українки виникли проблеми з коліном. Даяна скористалась медичною перервою, але так і не змогла продовжити чвертьфінал.