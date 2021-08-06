Проблемы со здоровьем в украинском

31-летняя теннисистка из Украины неудачно стартовала в одиночном разряде. Уже в первом матче Даяна Ястремская уступила представительнице США Клэр Лю в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

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Однако на этом выступления украинки в Сан-Хосе не завершились. Даяна в дуэте с российской теннисисткой Валерией Савиных выступили в парном разряде турнира. Их соперницами были американки Кэти Маккелли и Коко Вандевеге.

Первый сет завершился победой представительниц США 4:6. А вот вторую партию Ястремская не смогла доиграть. При счете 5:6 в пользу американок в украинском возникли проблемы с коленом. Даяна воспользовалась медицинской перерывом, но так и не смогла продолжить четвертьфинал.