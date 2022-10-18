Марта Костюк – Алєксандра Сасновіч 2:0 (6:1, 6:3)
Лише 1 годину 8 хвилин знадобилось Марті Костюк, щоб пробитись у наступне коло змагань. Українка віддала суперниці з Білорусі лише чотири гейми, пише 24 канал.
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Після поєдинку тенісистки традиційно повинні подякувати одна одній за гру. Костюк вкотре показала, як ставиться з тенісисток із країн-агресорів. Навіть нейтральний прапор Алєксандри Сасновіч немає ніякого значення.
Марта не потиснула руку білорусці, а лише торкнулась ракеткою до ракетки суперниці.
Костюк не потиснула руку Сасновіч / Фото Getty Images
Раніше Костюк вже відзначалась таким вчинком. Було це після матчу US Open-2022 проти Вікторії Азаренко.
У наступному раунді Марта зіграє проти представниці Греції Марі Саккарі. Поєдинок запланований на 19 жовтня.