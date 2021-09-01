Тенісисти Кац та Май здобули 70 медаль України на Паралімпіаді-2020

Українські паралімпійці досягнули позначки у 70 медалей у Токіо. Ювілейну нагороду здобули Іван Май та Лев Кац у настільному тенісі.

Ще одна "бронза" України

Іван Май та Лев Кац стали авторами третьої нагороди України у перший день осені. Тенісисти стали третіми на Паралімпіаді у командному розряді класу 9 – 10.

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У півфіналі 1 українці зустрілись із потужними представниками Китаю. Тенісисти провели три гри, у яких сильнішими були Ліан Хао та Чжао Іцін – 0:3.

Перший матч завершився розгромом українців – 4:11. У другому Кац та Май дещо зібрались та ледь не зрівняли рахунок за іграми, поступившись супернику лише трьома очками – 8:11. Все вирішилось у третьому поєдинку, у якому переконливу звитягу здобули китайські тенісисти – 5:11.

Це четверта медаль наших паралімпійців у настільному тенісі. Віктор Дідух прикро програв у фіналі та став другим.

Ще одну нагороду завоював Максим Ніколенко. Він поступився у півфінальному поєдинку та завершив свою боротьбу за "золото". Українець здобув "бронзу".

У скарбничці України 70 медалей Паралімпіади у Токіо.