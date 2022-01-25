Тенісист на Australian Open влучив м'ячем у дитину: як він загладив свою провину

Автралійський тенісист Нік Кірьос у дуеті з Танасі Коккінакісом у 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії обіграв шостих сіяних Тіма Пюца та Майкла Вінуса (7:5, 3:6, 6:3).

В одному з ігрових епізодів він так сильно зарядив м'ячем об корт, що той відлетів на трибуни та боляче вдарив хлопчика-вболівальника.

До слова Австралійський тенісист Кірьос випив з фанами пиво після перемоги на Australian Open: відео

Згодом австралієць подарував хлопцеві свою ракетку, після чого той перестав плакати.

Інші скандали з Кірьосом

Нік Кірьос за роки кар'єри часто потрапляв у скандали. Досить згадати, як на Вімблдоні-2018 він зі злості зарядив м'ячем у руку дівчинці, яка подає м'ячі. Від сильного болю (виявилося, що м'яч летів зі швидкістю 217 км/год) постраждала заплакала, а потім її вивели з арени.

Через рік австралієць заплатив 113 тисяч доларів штрафу за потворну поведінку на турнірі в американському Цинциннаті (нецензурно висловлювався на адресу судді, розбив дві ракетки і залишив корт).

Відео епізоду з хлопчиком-вболівальником