Як швидко сісти на шпагат: порада від чемпіонки Різатдінової
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова не перестає допомагати людям вдосконалювати фізичну форму. Цього разу дівчина поділилась порадами щодо розтяжки.
Корисними порадами чемпіонка Анна Різатдінова поділилась у прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Читайте також Майбутні олімпійські чемпіонки опинились на вулиці: подробиці
Порада від Різатдінової
Гімнастка спеціально для підписників "Зіркового шляху" пояснила деякі моменти.
За словами спортсменки, поздовжній і поперечний шпагати – це, в принципі, одне й те саме. Якщо розтягнути м'язи під колінами, то сядете як на поздовжній, так і на поперечний шпагат.
Ще одна особливість, щоб не травмуватись, потрібно правильно виконувати всі вправи.
Додамо, що раніше на своїй сторінці в соцмережах Різатдінова закінчила челендж, який тривав 10 днів. Кожного дня вона публікувала відео однієї вправи, яку треба було виконувати. Після 10 вправи, за словами гімнастки, можна було покращити свою розтяжку та сісти на шпагат.
Кожен охочий міг тренуватись із спортсменкою, викладати власні відео із хештегом #UaChallengeByAnna.
Анна також додала, для тих, хто загорівся бажанням сісти на шпагат лише за сім днів, краще запастися терпінням, тому що тижня замало.
Потрібно щодня тренуватись, щоб тримати м'язи у тонусі. Потрібно близько місяця, щоб сісти на шпагат.
Досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Різатдінова двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- У 2016 році здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.