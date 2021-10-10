Як Уайлдер та Ф'юрі виходили у ринг: яскраві відео

Фанати нарешті побачили спекотне протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Боксери вибрали екстравагантні костюми, у яких вийшли на ринг.

Протистояння почалось ще до початку бою

Прихильники боксу побачили вже третій бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Боксери вирішили ще до початку поєдинку вразити фанатів.

Цікаво Ф'юрі вперше в кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд, але нокаутував Уайлдера

Бійці яскраво вийшли на ринг у Лас-Вегасі. Ф'юрі обрав костюм легіонера. На шляху до рингу він скинув вбрання, залишившись у своєму халаті та одягнув на голову кепку. У ній він був і після поєдинку.

Вихід на ринг Ф'юрі: дивіться відео

Уайлдер був одягнений у схоже вбрання, у якому був минулого поєдинку. Але цього разу американець пошив легший за вагою костюм. Перед виходом на минулий бій костюм Деонтея важив близько 18 кілограмів. Уайлдер зізнався, що через важкий одяг він не відчув легкості у рухах у перших раундах.

Уайлдер вийшов на ринг: відео

Костюм боксера з США був виконаний у червоно-чорних кольорах. Як зазначив перед протистоянням сам Деонтей, червоний колір означатиме те, що він готовий "поховати" надії Ф'юрі на перемогу. Але вбрання Уайлдера викликало більше вражень, ніж його рівень боксу.