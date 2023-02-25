Знущається з одноклубників: Челсі показало космічний дриблінг Мудрика – яскраве відео

Лондонське Челсі готується до наступного матчу проти Тоттенхема. Михайло Мудрик феєрить на тренуванні, але наразі аж ніяк не в офіційних поєдинках АПЛ.

Пресслужба "синіх" виклала фрагменти тренування Челсі напередодні виїзного матчу проти "шпор". Таким відеолондонський клуб продемонстрував неймовірну техніку Михайла Мудрика під час тренувального процесу.

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Вражає хіба що на тренуванні

Українець майстерно накручував своїх нових одноклубників, які не могли відібрати у лівого вінгера м'яч.

Щоправда, наразі український легіонер так вражає лише на тренуванні, але не в офіційних поєдинках АПЛ та Ліги чемпіонів.

На слаломі,

– коротко підписала пресслужба Челсі.

Відео скілів Мудрика на тренуванні Челсі

Нагадаємо, що 26 лютого Челсі зіграє на виїзді проти Тоттенхема. Початок зустрічі о 15:30 за Києвом.

Команда Грема Поттера ніяк не може вилізти з середини турнірної таблиці, посідаючи 10-те місце, маючи у своєму активі 31 бал.

Челсі не перемагало з Мудриком на футбольному полі