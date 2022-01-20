Те, що росіянам показували по телевізору – брехня, – Калініченко про захоплення Криму

Максим Калініченко професійну кар'єру футболіста закінчив у травні 2014 року. Останній його клубом була сімферопольска Таврія. Тож події захоплення Криму російськими військами він бачив на власні очі.

Спогадами про цей період Калініченко поділився під час інтерв'ю для російського блогера Гліба Чернявського.

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– Ти закінчив кар'єру в Сімферополі в момент всіх подій. Як це відбувалося зсередини?

– Те, що вам показували по телевізору – це все брехня.

– Ось ти перебуваєш в Сімферополі, що відбувається?

Відбувається захоплення. Приїжджає ОМОН. Ну не ОМОН, а бійці особливого призначення. На повному обмундируванні. І ти розумієш, що це ніяке не "ополчення". Коли в тебе вай-фай мережа в ресторані поруч з будинком уряду, яке захопили, і де відбувалося "вільне волевиявлення", була "ОМОН Росії". Особливо ніхто не ховався.

– А як ви їздили грати?

– Стрьомновато було. Вже на той момент пішли блокпости. Ніхто не знає що відбувається. Йде захоплення, і що буде після цього – незрозуміло.

Пересуватися літаками вже не могли, тому що аеропорт був блокований. Ми пересувалися автобусом. І між Кримом та Херсонською областю – блокпости. Все серйозно, суворі чоловіки стоять екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі.

– Тобто ви їздили на матч через блокпости?

– Так, і не на один матч, а декілька.

Потім в один момент я розірвав контракт та поїхав. Але до цього я вивіз абсолютно все – машину, гроші, які були в комірці, тому що банки також перейшли в інші руки. Десь пощастило, десь встиг.

Там нічого доброго не було в той момент. І нічого поганого – там "м'яса" ніякого не було. Так, була не безкровна історія, і кров, на жаль, була. Було некомфортно.