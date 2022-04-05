Те, що для росіян є нормою – для нормальних людей і показувати страшно, – Беленюк

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк показав наслідки перебувань російських військових на Київщині. Спортсмен пошив фото та відео зі зруйнованого Ірпеня.

Беленюк опублікував жахливі кадри з Ірпеня

Зокрема Беленюк звернувся до постійного представника Російської Федерації при ООН Василя Небензя, який намагався спростувати всі злочини окупантів в Бучі.

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"Нещодавно якийсь представник Росії при ООН василій небензя, намагаючись спростувати міжнародним ЗМІ геноцид українського народу в Бучі (хоча сам особисто впевнений, що Буча – це лише початок у військових злочинах, скоєних російською армією по всій Україні), сказав, що Жан Беленюк, який відвідав місто одразу після його звільнення, не згадав про загиблих та про звірства орків!", – зазначив спортсмен.

Жан заперечив слова представника РФ. Він наголосив, що звірства рашистів навіть показувати страшно, оскільки не кожен готовий побачити весь жах руского міра.

василій, звичайно ж, бреше, але до цього ми вже давно звикли! Але, можливо, він хотів сказати, що мною не були виставлені фото мертвих людей! василію небензе складно зрозуміти, що те, що для росіян є нормою і що вони собі дозволяють творити, для нормальних людей і показувати страшно!

– наголосив олімпійський чемпіон.

Беленюк: У мене є деякі матеріали, що підтверджують звірства орків

За словами нардепа, він 1 квітня приїхав до Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Стоянки. За весь день він зустрів до 10 цивільних осіб, які тільки-но починали виходити з притулків і зустрічали військових ЗСУ.

"Переміщення авто було заблоковане в Ірпені, ми з товаришами ходили пішки. Звичайно, обійти всі вулиці в таких умовах було неможливо, та й знімати все не було ні часу, ні бажання (тим більше цим ділитися). Проте, у мене є деякі матеріали, що підтверджують звірства орків", – зазначив борець.

Спортсмен опублікував моторошні карди зі звільнених міст. Він сподівається, що соцмережі не заблокують його дописи.

"Спочатку не хотів публікувати фото мертвих цивільних з морально-етичних міркувань, але якщо це стає зброєю пропаганди в руках високопоставлених голів, що говорять, з мордора, то опублікую все, що маю, головне, щоб інстаграм і фейсбук не заблокував ці фото і відео", – додав Беленюк.

Моторошні відео з Ірпеня