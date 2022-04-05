Беленюк опубликовал ужасные кадры из Ирпеня

В частности, Беленюк обратился к постоянному представителю Российской Федерации при ООН Василию Небензя, который пытался опровергнуть все преступления оккупантов в Буче.

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"Недавно какой-то представитель России при ООН василий небензя, пытаясь опровергнуть международным СМИ геноцид украинского народа в Буче (хотя сам лично уверен, что Буча – это только начало в военных преступлениях, совершенных российской армией по всей Украине), сказал Жан Беленюк, который посетил город сразу после его освобождения, не упомянул о погибших и о зверствах орков!", – отметил спортсмен.

Жан возразил слова представителя РФ. Он подчеркнул, что зверства рашистов даже показывать страшно, поскольку не каждый готов увидеть весь ужас русского мира.

василий, конечно же, лжет, но к этому мы уже давно привыкли! Но, может быть, он хотел сказать, что мной не были выставлены фото мертвых людей! василию небензе сложно понять, что то, что для россиян является нормой и что они себе позволяют творить, для нормальных людей и показывать страшно!

– подчеркнул олимпийский чемпион.

Беленюк: У меня есть некоторые материалы, подтверждающие зверства орков

По словам нардепа, он 1 апреля приехал в Бучу, Ирпень, Гостомель, Стоянку. За весь день он встретил до 10 гражданских лиц, которые только начинали выходить из приютов и встречали военных ВСУ.

"Перемещение авто было заблокировано в Ирпене, мы с товарищами ходили пешком. Конечно, обойти все улицы в таких условиях было невозможно, да и снимать все не было ни времени, ни желания (тем более этим делиться). Однако, у меня есть некоторые материалы, подтверждающие зверства орков", – отметил борец.

Спортсмен опубликовал жуткие карды из освобожденных городов. Он надеется, что соцсети не заблокируют его сообщения.

"Сначала не хотел публиковать фото мертвых гражданских по морально-этическим соображениям, но если это становится оружием пропаганды в руках говорящих высокопоставленных голов с мордора, то опубликую все, что имею, главное, чтобы инстаграм и фейсбук не заблокировал эти фото и видео ", – добавил Беленюк.

Жуткие видео из Ирпеня